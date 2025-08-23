Una epopeya histórica por parte de la población jujeña

El Éxodo Jujeño de 1812 fue una epopeya heroica de un pueblo que demostró verdadero patriotismo a fin de fortalecer la gestación de la Patria Grande, esmaltando páginas de gloria en la historia y con destellos de epopeya. Sus hombres han sido héroes que han enaltecido e inmortalizado a su pueblo con sus hechos que asombran por su magnitud.

En el regreso a su tierra, el pueblo rebosante de entusiasmo, recibió a sus héroes y heroínas con vítores de alegría y el agradecido Belgrano en recompensa por su abnegación y como reconocimiento al valor de los hijos de esta tierra, le entrega la Bandera gloriosa, que el pueblo conserva con veneración desde el 25 de Mayo de 1813, la Bandera Nacional de Nuestra Libertad Civil (Bandera Provincial), diciendo: "Os lo entregó, dijo el gran patricio, por el valor de vuestros hijos en las acciones de Tucumán y Salta".

El señor vicario foráneo doctor José de la Iglesia, que, al referirse a aquella epopeya, dice lo siguiente: "El Éxodo Jujeño es, sin duda, el acontecimiento más sorprendente que pasa por sus grandísimas proporciones. El episodio más tierno y emocionante del movimiento político, que demuestra la abnegación sublime, el sacrificio de este puerto. Esa epopeya condensa todo el valor, todo el heroísmo, toda la virtud de aquellos héroes y heroínas legendarios que nos asombran por sus hazañas". "El pueblo jujeño obediente a los supremos mandatos de su jefe Belgrano, en aquellas horas críticas en que retroceder al grito emancipador era no sólo cobardía, sino que podría perecer la causa de la independencia, supo responder más que ningún otro a la realización del gran pensamiento americano. Sin trepidar sigue al gran patricio en su retirada".

Para nosotros fue "nuestro General"

El Éxodo Jujeño de 1812 nos identificó con un hombre patriótico, el General Manuel Belgrano, con ideales y principios democráticos, un hombre que consideró a Jujuy su pueblo. "El amor heroico que adorna a los hijos de este suelo me ha enternecido de contento, Jujuy se ha singularizado con el ejército que mando y sus hijos corren a las armas". "Estoy seguro de que cerrarán los oídos a las sugestiones de los que intentan subyugarlos".