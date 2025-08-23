El diputado provincial Rubén Rivarola destacó la importancia de mantener viva la memoria del Éxodo Jujeño, una de las gestas más trascendentes de la historia argentina. En sus palabras, expresó su profunda admiración por las mujeres y hombres que participaron de aquel sacrificio colectivo y que, con coraje y determinación, marcaron el rumbo de la Nación.

"Ellos fueron los verdaderos artífices que, con su entrega, permitieron que nuestra patria se consolide y forje el camino de la unidad para el crecimiento de un país libre y soberano", señaló Rivarola.

El legislador recordó que el Éxodo no solo fue un acto de resistencia militar frente a la invasión realista, sino también una demostración de unidad y compromiso del pueblo jujeño con la causa de la independencia. "La decisión de abandonar hogares, tierras y pertenencias para defender la libertad es una muestra de valentía que debe servirnos de ejemplo en estos tiempos", agregó.

Finalmente Rubén Rivarola subrayó la necesidad de transmitir este legado a las nuevas generaciones, para que comprendan que la construcción de una Argentina justa y soberana se apoya en la memoria y el sacrificio de quienes hicieron historia.