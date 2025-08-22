“Juventud Prolongada” revivirá hoy el “Éxodo”

El Festival de la Comida Regional "Hornitos" 2025 palpita tres jornadas intensas de música, danza y gastronomía en el Centro Cultural "Manuel Belgrano" (exestación de trenes). Desde este viernes y hasta el domingo, el público podrá disfrutar de una variada grilla de artistas que celebran la identidad jujeña. En ese marco, el Ballet "Juventud Prolongada" tendrá hoy una participación especial al presentar de su cuadro "Éxodo", una propuesta artística que promete emocionar y despertar orgullo entre los asistentes.

Los directores del elenco, Gustavo Aybar y Paola Carretero, trabajan desde hace semanas junto a los 40 bailarines que integran el ballet para llevar a escena un espectáculo de gran despliegue, con cambios de vestuario, escenografías y una narrativa cargada de historia.

En diálogo con El Tribuno de Jujuy, Carretero explicó que "hace un mes que venimos ensayando para esta presentación. A través de la danza queremos conmemorar una fecha tan importante para la provincia y el país. En estos días vamos a estar en los 'Hornitos' y mañana también nos presentaremos en El Cabildo, a las 20".

Además de su actuación, el ballet contará con un puesto de comidas regionales dentro de los Hornitos para recaudar fondos. La iniciativa responde a los próximos compromisos que los esperan: en octubre viajarán a Tanti, Córdoba, para competir en un certamen nacional de malambo femenino, en el que ya han sido ganadores en tres rubros. Más adelante, en diciembre, formarán parte de los Premios "Martín Fierro" de la Danza, donde fueron ternados, lo que representa un reconocimiento a su trayectoria y calidad artística.

"Estamos muy contentos por estos logros, pero también necesitamos la colaboración de la gente. Vamos a estar vendiendo distintas variedades de comidas durante los tres días del festival, y lo recaudado será fundamental para concretar nuestros viajes", subrayó Carretero.

La edición 2025 de los "Hornitos" presenta varias novedades. Este año se sumará por primera vez un espacio exclusivo para la danza, donde se presentarán destacados grupos de la región y también los ganadores de los Pre Hornitos, que se realizaron el fin de semana pasado. Asimismo, habrá dos escenarios: uno dedicado a la música y otro a la danza, garantizando así que todos los artistas tengan su lugar para mostrar su talento.

Hoy en los "Hornitos"

El espectáculo comenzará a las 20 y se extenderá hasta las 4 de la madrugada. La velada tendrá como figura estelar a Ángela Irene, reconocida cantante pampeana que fue la primera mujer de otra provincia en interpretar "Jujuy Mujer", creación de Alejandro Carrizo.

Además, el escenario se llenará de voces y danzas con la participación de Rocío Fuenzalida, Ballet Jujuy Art, Ezequiel López, Ariel Alcobedo, Los de Jujuy, Kimsa Juy, Ballet Juventud Prolongada, Ángela Irene, Tomás Lipán, Becho Riveiro, Sampedreños, Coroico, y los flamantes ganadores del Pre Hornitos 2025.