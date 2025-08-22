El Polimodal 1 de Cusi Cusi será sede de la departamental

Por estos días, la comunidad de Cusi Cusi está movilizada y no es para menos, ya que el Colegio Polimodal 1 tendrá a su cargo la organización de la elección de los embajadores estudiantiles del departamento Santa Catalina prevista para el 3 de septiembre en el polideportivo del maravilloso pueblo puneño.

Alumnos, docentes y vecinos trabajan tiempo completo en la ornamentación del local y el escenario que recibirá a las candidatas a reina y chico 10 de las escuelas Rural 1, de Paicone; Rural 3, de San Juan de Misa Rumi; Secundario 9, de Ciénega de Paicone; Polimodal 7, de Santa Catalina; Agrotécnica 14, de Cieneguillas; Secundario 55, de Oratorio; Secundario de Arte 30, de Casira; Secundario 63, de La Ciénaga; y el anfitrión Polimodal 1, de Cusi Cusi.

EN LAS ALTURAS | INSTALANDO LA FLOR QUE IDENTIFICA A LA FIESTA SEPTEMBRINA

El proyecto elaborado por el establecimiento responsable de la elección sostiene que en esas latitudes el hecho adquiere una "significación especial, trascendiendo la mera representación estética para convertirse en un reconocimiento a aquellos estudiantes que encarnan los valores de participación activa, compromiso social, creatividad y espíritu colaborativo propios de la comunidad educativa del departamento".

Mencionó que "tradicionalmente la elección de representantes puede centrarse en aspectos superficiales, sin embargo, este proyecto busca promover una elección más integral, donde se valoren las habilidades de comunicación, el conocimiento del entorno local y provincial, la capacidad de liderazgo positivo y el compromiso con proyectos que beneficien a la comunidad estudiantil".

PADRES Y DOCENTES | TRABAJAN A PLENO EN LOS ELEMENTOS ORNAMENTALES DEL ESCENARIO.

La propuesta se basa en construir un escenario temático bajo la consigna de un palacio de juguetes que capture "la esencia lúdica" de la Fiesta Nacional de los Estudiantes". "La construcción se concibe, además, como una actividad colaborativa que involucre a estudiantes, docentes y padres, fortaleciendo el sentido de pertenencia y el trabajo en equipo".

En definitiva, el proyecto se fundamenta en la convicción de que la elección de los embajadores de Santa Catalina "debe ser un proceso participativo, formativo y significativo que celebre el talento y el compromiso de los jóvenes, a la vez que realza la identidad y el espíritu festivo del departamento, en el marco de esta importante celebración provincial". Y la construcción del palacio de juguetes simboliza "la alegría, la creatividad y la esperanza que caracterizan a la juventud estudiantil".

COLORIDAS | LAS FLORES QUE ESTAS MAMÁS DE CUSI CUSI ELABORAN CON MUCHA DEDICACIÓN.

El programa elaborado por la comunidad educativa del Polimodal 1 de Cusi Cusi para el 3 de septiembre no solo contempla la elección de los embajadores, sino también otras actividades para compartir con los candidatos que llegarán para la ocasión. A primera hora, tras el desayuno, programaron visitas a atractivos turísticos de la zona, entre ellos el Valle de la Luna. También compartirán un almuerzo y merienda para luego dar inicio a la elección.

María Magdalena Flores, directora del establecimiento, aportó detalles del proyecto.