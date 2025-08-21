Se conocieron los ganadores del Premio Ledesma de Arte Infantil 2025

En un acto celebrado en el Complejo Ministerial de Educación, se dieron a conocer los nombres de los ganadores de la edición 2025 del Premio Ledesma de Arte Infantil, un concurso que convocó a estudiantes de escuelas primarias de toda Jujuy y que este año recibió la impresionante cifra de 642 trabajos de niños y niñas de entre 9 y 12 años.

El certamen, organizado de manera conjunta por la empresa Ledesma y el Ministerio de Educación de la provincia a través de la Modalidad de Educación Artística, promueve la expresión creativa en la disciplina de la pintura. Las obras, que podían emplear técnicas como óleo, acrílico, acuarela, lápices de colores o collage, fueron evaluadas por un jurado de reconocida trayectoria integrado por los artistas Carolina Inés Franco, Facundo Delfín Cañazares Undiano y Alejandro Nahuel Condorí.

La evaluación se basó en el criterio estético y los parámetros de presentación establecidos en las bases del concurso. Del acto de selección también participaron la Lic. Leonor Calvó, coordinadora de Cultura de Ledesma, y representantes del Ministerio de Educación.

Los Ganadores

El primer premio fue para Iris Jazmín Illesca, alumna de la Escuela N° 435 “Profesor Humberto Justo Agüero”. Además, se distinguió con el "Premio Estímulo a la enseñanza de las artes visuales" al profesor Hugo Daniel Arjona, docente de la misma institución.

El podio lo completaron Valentino Paz de la Escuela N° 207 “Armando Pío Martijena” (segundo premio) y Morena Aylin Duran, también de la Escuela N° 435 (tercer premio). El cuarto premio fue para Abril Ángeles Armella de la Escuela N° 321 “Provincia de Buenos Aires”.

El jurado también otorgó seis menciones especiales a: Gustavo Casimiro, José Ernesto Rey Campero, Ximena Abigail Molina, Tiara Jazmín Cruz, Jonatan Gamaliel Ortega (por mención técnica) y Morena Luciana Valdiviezo.

Muestra y Entrega de Premios

La comunidad podrá apreciar el talento de estos jóvenes artistas a partir del miércoles 10 de septiembre, cuando quedará inaugurada la muestra con las obras ganadoras y mencionadas en el Centro de Arte Joven Andino (CAJA), ubicado en Alvear 534 de la capital jujeña. Ese mismo día se realizará la ceremonia formal de entrega de distinciones a los niños y niñas seleccionados.