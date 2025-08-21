¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

°
21 de Agosto,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Javier Milei
Chile
Colombia
Nuevo huso horario en Argentina
Bolivia
Cámara de Comercio Suizo Argentina
Javier Milei
Chile
Colombia
Nuevo huso horario en Argentina
Bolivia
Cámara de Comercio Suizo Argentina

DÓLAR OFICIAL

$1325.00

DÓLAR SOLIDARIO

$2186.25

DÓLAR BLUE

$1340.00

3884873397
PUBLICIDAD
Colombia, Perú y Ecuador

Colombia propone crear un corredor trinacional para proteger al jaguar

El objetivo de proteger al jaguar, el felino más grande de América, con un corredor entre Colombia, Perú y Ecuador.

Jueves, 21 de agosto de 2025 15:35

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia lideró en Mocoa, departamento de Putumayo, el cuarto taller regional de actualización del Programa Nacional de Conservación de Felinos Silvestres, donde se destacó la propuesta de crear un corredor trinacional de conservación entre Colombia, Perú y Ecuador, con el objetivo de proteger al jaguar, el felino más grande de América.

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia lideró en Mocoa, departamento de Putumayo, el cuarto taller regional de actualización del Programa Nacional de Conservación de Felinos Silvestres, donde se destacó la propuesta de crear un corredor trinacional de conservación entre Colombia, Perú y Ecuador, con el objetivo de proteger al jaguar, el felino más grande de América.

Este felino se distribuye a lo largo de 18 países y viene perdiendo su territorio desde México hasta Argentina.

"Conservar al jaguar es conservar la vida y reconocer que la naturaleza no conoce fronteras", afirmó el viceministro de Políticas y Normalización Ambiental de Colombia, Mauricio Cabrera Leal, citado en un comunicado de la cartera ambiental divulgado este miércoles.

"Desde Putumayo estamos proponiendo un corredor trinacional con Ecuador que permitirá garantizar la supervivencia de este gran felino y la conectividad de los ecosistemas que compartimos", agregó el funcionario, al destacar que este corredor garantizará la conectividad de los ecosistemas compartidos por los tres países.

Desde el Parque La Paya, ubicado en límites con Ecuador, "se resaltó la importancia de las poblaciones transfronterizas de jaguar y la necesidad de establecer un corredor trinacional que garanticen la conectividad ecológica y la protección conjunta de la especie", sostuvo Cabrera Leal.

La cartera de Ambiente destacó además el aporte cultural de las comunidades locales que compartieron su cosmovisión sobre la coexistencia con el jaguar, “reforzando así el enfoque territorial y étnico del programa”.  

Finalmente, anunció que tras el encuentro se pudo consolidar una hoja de ruta regional para los próximos 25 años en el Putumayo y en parte de la Amazonia que combina ciencia, política pública y saberes ancestrales para proteger al jaguar y a otros felinos silvestres.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD