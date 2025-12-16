Un micro que llevaba un grupo de egresados cayó por un precipicio y se desató una tragedia

El trágico suceso ocurrió durante la madrugada del domingo, en el departamento de Antioquía. El micro salió desde la ciudad de Tolú y partía rumbo a Medellín, con la intención de ir a una playa para festejar el cierre de la etapa escolar.

Arriba del colectivo iban aproximadamente 30 estudiantes del Liceo Antioqueño, un guía y dos conductores en el momento que el vehículo cayó a un precipicio en la vía Belén, en el sector El Chispero, entre Remedios y Zaragoza.

Según lo que indicó la Secretaría de Salud e Inclusión Social de Colombia, los heridos tienen entre 16 y 17 años. Aunque, entre ellos se encuentra una persona de 27.

El Secretario de Educación de Bello, Edgar Callejas Arango, expresó que la cifra de muertos no es oficial, debido a que todavía hay personas desaparecidas. En ese contexto, el funcionario sostuvo que el viaje no fue organizado por el liceo. Además, la rectora informó que entre los pasajeros del micro “no iban docentes, al menos autorizados”.

“Son los muchachos egresados, estamos hablando de jóvenes que recibieron su grado precisamente hace unos 15 días y que hoy estaban disfrutando de una actividad que programaron de forma personal ellos”, indicó.

El dolor de los familiares

En medio del dolor, las familias aguardan por noticias precisas sobre sus seres queridos. Entre ellos está María Alejandra, tía de una de las jóvenes víctimas, que expresó: “Desde las cuatro de la mañana estamos intentando obtener algún dato, pero la información ha sido demasiado confusa”.

La joven fallecida, mencionada por su tía en Noticias Caracol, había culminado recientemente su etapa escolar y se preparaba para iniciar estudios universitarios en Antioquia.

“Era una niña hermosa, inteligente, llena de vida. Pasó a la universidad en Antioquia con muy buenos resultados y tenía muchos sueños: quería estudiar literatura, periodismo e incluso derecho. Tenía el potencial para hacer mil cosas”, relató María Alejandra, resaltando el compromiso académico y humano que caracterizaba a su sobrina.

Jóvenes que se salvaron en la tragedia

La determinación de quienes lograron sobrevivir fue decisiva para que se conociera lo ocurrido. Uno de los jóvenes accidentados consiguió escalar la montaña y detener una mula que cruzaba la carretera, lo que le permitió comunicarse para pedir auxilio: “Por medio del grupo de WhatsApp indicaron que se había presentado un accidente. Por ahí nos enteramos varias de las familias”, relató Diana Arroyave, madre de Miguel Ángel Carvajal.

A medida que las noticias comenzaron a llegar, el desconcierto inicial dio paso al temor. John Carvajal, padre de Miguel Ángel, recordó la angustia cuando dejó de recibir información: “Ellos venían de Tolú para Bello. Estaba proyectado que llegaran tipo cuatro, cinco de la mañana. Yo, desde las tres, estaba pendiente… y llegó un punto en el que nadie más reportó”.

El propio Miguel Ángel, desde la cama del hospital y tras sobrevivir con lesiones, reconstruyó ante su madre los instantes del siniestro: “Él dice que estaba medio dormido cuando sintió que caían y quedó dentro del bus. Sintió como agua y se salió”, detalló Diana Arroyave.

El adolescente tuvo la fuerza para trepar la ladera hasta la vía principal con heridas en el brazo y golpes en el rostro, y aunque logró ponerse a salvo, la tragedia se hizo palpable al reconocer a sus compañeros caídos en el lugar: “Él sabe que los compañeritos, inclusive la mejor amiga, falleció. Él la vio viva. Él dice que ella no tenía nada… Él está pasmado”, expresó Diana en la emisora mencionada.

El agradecimiento a los rescatistas surgió naturalmente entre quienes aún cuentan con sus hijos. Así lo expresó Diana Arroyave: “Agradecida porque, dada la magnitud de lo que pasó, siento que somos afortunados los papás que quedamos con los niños con vida”.

Un sentimiento que comparte John Carvajal, quien resumió la importancia de la segunda oportunidad otorgada: “Claro, es mi único hijo. Es la vida de uno. Eso pasó. Pero está esa esperanza de que se va a recuperar, de que va a ser fuerte”.

No todos los hogares recibieron noticias alentadoras. La familia de Mariana Upegui, de dieciséis años y recientemente admitida en la Universidad de Antioquia, afrontó una pérdida irreparable. María Alejandra Ospina, tía de Mariana, evocó el dolor compartido: “Y duele mucho porque no es solo mi niña, son 16 niños más que también se fueron. Y eso pesa, eso pesa mucho, mucho. Alguien tiene que responder por todo esto, por el amor de Dios”.