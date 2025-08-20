Vuelve "Venecia" por La Rosa Teatro

La Rosa Teatro presentará nuevamente la obra "Venecia" de Jorge Accame, el próximo 10 de septiembre a las 21, en el Teatro Mitre (Alvear 1009).

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

La Rosa Teatro presentará nuevamente la obra "Venecia" de Jorge Accame, el próximo 10 de septiembre a las 21, en el Teatro Mitre (Alvear 1009).

Cuenta la historia de una madama ciega y vieja que se resiste a morir en su pobre prostíbulo sin antes encontrarse en la bella Venecia con el perdón de su antiguo amante.

La obra es una parábola sobre la solidaridad, la inocencia y el amor que se encuentra en cualquier ámbito, en este caso en un pequeño prostíbulo.

Cuenta con las actuaciones de Silvia Vela, Cecilia Polacco, Ester Balcazar, Ana Tezanos Pintos, Sergio Armatta y Eduardo López, con dirección de Germán Romano.

La escenografía es de Edith "Charo" Villarrubia, y la utilería y maquillaje de Daniel Manero Dirección: Germán Romano

Las entradas están en Autoentrada.com, o comunicándose al 3884342376 o por /instagram, facebook @larosateatrojujuy.