Dos heridos en un violento choque frontal

Dos hombres que circulaban a bordo de una motocicleta resultaron con heridas de consideración, luego de protagonizar un siniestro vial frontal

Según las fuentes que fueron consultadas por nuestro diario, el hecho se registró la madrugada del lunes pasado en un tramo de la ruta provincial Nº 42, a la altura del barrio San Ignacio de la ciudad de El Carmen.

En esas circunstancias, dos hombres circulaban a bordo de una motocicleta marca Rouser de 200 cc de cilindradas y por causas que se tratan de establecer, impactó de frente contra un vehículo marca VW Pointer.

A raíz del violento impacto, los protagonistas resultaron con distintas heridas de consideración y tuvieron que ser trasladados al hospital local.

Los efectivos de la Seccional 8º de El Carmen se hicieron presentes en el lugar y solicitaron de inmediato la intervención del Same, quienes examinaron a los protagonistas.

Además se hizo presente personal de Seguridad Vial quien le realizó el test de alcoholemia a los conductores, arrojando como resultado positivo para ambos.

Las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien dispuso la demora del conductor del vehículo de mayor porte y que el personal de Criminalística trabaje en el lugar de los hechos, para establecer las circunstancias en que se produjo el siniestro frontal.

Por disposición del representante fiscal, las actuaciones quedaron a cargo de los efectivos de la Seccional 8º de la ciudad de El Carmen.