Desbaratan una óptica que operaba de forma irregular

La Fiscalía regional de la ciudad de La Quiaca llevó a cabo un allanamiento en un local de la ciudad de Abra Pampa, donde se desarrollaban actividades propias de una óptica.

El caso surgió tras tareas de investigación realizadas por la Brigada de La Quiaca, y durante la inspección se constató que el local carecía de habilitación para funcionar como óptica, por lo que las recetas que allí se prescribían eran ilegales. Además, se usaba un aparato para la toma de presión ocular que no estaba autorizado por Anmat, por lo que fue secuestrado.

También, se secuestraron armazones, dinero en efectivo y otros elementos para la causa.

El local, funcionaba en pleno centro de Abra Pampa en calle Avellaneda al 200 donde funcionaba sin habilitación.

También, pudo saberse por fuentes inobjetables que medios locales de esa ciudad promocionaban el "emprendimiento", que ofrecía lentes a precios irrisorios en comparación a los valores actuales del mercado, por ejemplo la medición, estuche, paño de micro fibra más lentes a tan solo 20 mil pesos.

IMAGEN | LENTES SECUESTRADOS Y DOS DETENIDOS.

Según pudo saberse, en el lugar se comercializaban anteojos a medida sin contar con la debida autorización del Ministerio de Salud, del Colegio de Ópticos ni del Consejo Médico de la Provincia de Jujuy.

La actividad ilegal era ejercida por dos ciudadanos extranjeros uno de nacionalidad boliviana y otro chilena.

Por otra parte, como resultado del procedimiento, se secuestraron una importante cantidad de marcos para anteojos, cristales, gotas y líquidos oftalmológicos, recetarios, elementos de medición oftalmológica y dinero en efectivo.

Del operativo participaron el fiscal Alberto Mendivil titular del Mpa La Quiaca, Brigada de Investigaciones, personal de la Unidad Regional 5 y Seccional 16º de Abra Pampa y personal de la fiscalía quiaqueña.

En la jornada de ayer, los dos únicos detenidos conocieron formalmente la imputación por "el delito de ejercicio ilegal de la medicina, previsto en el artículo 208 del Código Penal de la Nación".

También, la línea investigativa se encuentra abocada a dilucidar como los implicados obtuvieron las piezas de los lentes y demás artículos oftalmológicos.