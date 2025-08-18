Multitudinario festejo del Día del Niño en la capital

Más de ocho mil niños, junto a sus familias, celebraron ayer su día en una divertida jornada organizada por la Municipalidad de San Salvador de Jujuy en el parque San Martín. El intendente Raúl Jorge estuvo presente en el encuentro.

Luego de elegir los números ganadores del sorteo de importantes regalos -que incluyeron bicicletas, carpas, pelotas y camisetas de Gimnasia y Esgrima de Jujuy- Jorge expresó que era "una maravilla poder juntar a toda la familia para celebrar nuestra niñez a la cual le debemos todo y creo que tenemos que trabajar como ciudad con el objetivo de que esta niñez tenga los mejores valores de educación, de cultura, de entretenimiento y diversión. De alguna manera, estas reuniones permiten valorar todo eso y poner de manifiesto que somos una ciudad solidaria a la que nos gusta la familia y celebrar a nuestros niños".

APLAUDE EL JEFE COMUNAL | NIÑO CON LA BICICLETA QUE GANÓ EN EL SORTEO.

"No debe haber sociedad que deje de lado a la niñez porque, justamente, es el momento de forjar a los hombres y mujeres del futuro, con lo cual está muy claro el objetivo que tiene que tener nuestro cometido como gestión política", sostuvo el jefe comunal.

A su turno, el presidente del Concejo Deliberante capitalino, Lisandro Aguiar, felicitó a "todo el equipo de Desarrollo Humano del Municipio y a todo el equipo del Departamento Ejecutivo, que han generado este gran encuentro en el que niños y niñas de toda la ciudad han venido a la punta del parque San Martín y han compartido una hermosa mañana de juegos, de algarabía y también de promoción de derechos, que creo que es muy importante. Ver a esta cantidad de niños disfrutando de esta manera, compartiendo y conociéndose, creo que es fundamental".

PURA DIVERSIÓN | LOS NIÑOS QUE CELEBRARON AYER SU DÍA EN EL PARQUE SAN MARTÍN

Por su parte, el secretario de Desarrollo Humano, Rodrigo Altea, expresó los correspondientes agradecimientos, en primer lugar a "los vecinos que de la ciudad que trajeron a sus hijos y nietos, niños y niñas, a disfrutar de este hermoso lugar que tenemos en la Punta del Parque que, año a año, vamos buscando con la gestión del intendente "Chuli" que mejore: estamos con trabajos revalorizadores en la pileta y los vestuarios, inauguramos la Zona Gamer, vamos a pintar la cancha de Básquet para que tenga un piso más adecuado".

OTRO AGRACIADO | TRAS RECIBIR COMO PREMIO UNA CAMISETA DEL “LOBO” JUJEÑO

En segundo lugar, el funcionario extendió los agradecimientos a los equipos municipales que hicieron posible tan memorable evento. "Estuvimos desde la mañana con más de 8 mil niños y niñas; cada uno de esos niños y niñas está siendo cuidado por un empleado municipal, no solo en cuanto al cuidado sino que tiene que ver con la promoción de derechos, hábitos saludables y todo el plexo de normas que tienen que tener garantizados para poder desarrollarse libremente, autodeterminarse y ser feliz. Fue un trabajo importantísimo de la Secretaría de Desarrollo Humano; también nos acompañó la Secretaría de Cultura y Turismo del Municipio, la Secretaría de Cultura de la Provincia, el Ministerio de Desarrollo Humano, Seguridad Alimentaria y todos los dispositivos de la Secretaría de Servicios Públicos con los agentes de Tránsito e Higiene Urbana, la verdad, un trabajo enorme y una cantidad muy linda de personas con las que nos juntamos para dialogar y reconocernos".