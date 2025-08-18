¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

°
18 de Agosto,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Siniestro Vial
PRIMERA NACIONAL
Robo de motos
PERICO
robos
alto comedero
alto comedero
LIGA PROFESIONAL
Narcomenudeo
Liga Jujeña
Siniestro Vial
PRIMERA NACIONAL
Robo de motos
PERICO
robos
alto comedero
alto comedero
LIGA PROFESIONAL
Narcomenudeo
Liga Jujeña

DÓLAR OFICIAL

$1310.00

DÓLAR SOLIDARIO

$2161.50

DÓLAR BLUE

$1320.00

3884873397
PUBLICIDAD
San Pedro

Quiso robar, fue reducido y entregado a la Policia

El inculpado se desplazaba a bordo de una motocicleta.

Lunes, 18 de agosto de 2025 01:04
SECCIONAL 48° | DONDE QUEDÓ ALOJADO A DISPOSICIÓN DE LA JUSTICIA.

Un hombre logró eludir el ataque de un "motochorro", redujo al inculpado y lo entregó a la Policía.

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Un hombre logró eludir el ataque de un "motochorro", redujo al inculpado y lo entregó a la Policía.

Fuentes consultadas por este medio indicaron que el episodio se registró días atrás alrededor de las 19.45 sobre un tramo de la calle Prolongación Rivadavia del barrio Patricios, en la ciudad de San Pedro.

Fue en esas circunstancias que un hombre de 38 años caminaba por el sector, cuando un joven a bordo de una motocicleta intentó robarle. Sin embargo, el transeúnte logró eludir el ataque y redujo al inculpado.

De manera inmediata alertó a los efectivos policiales, quienes se constituyeron, demoraron al protagonista de 17 años y secuestraron la motocicleta que conducía.

Mientras que el damnificado radicó la correspondiente denuncia y las actuaciones complementarias quedaron a cargo de la Seccional 48°, por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD