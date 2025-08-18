Intentó agredir a su pareja y fue ajusticiado por su hijo

Un hombre intentó golpear a su pareja, pero su hijo la defendió, lo atacó y tuvo que ser hospitalizado.

De acuerdo a fuentes que fueron consultadas por este diario, el episodio tuvo lugar días atrás alrededor de las 2.30 sobre un tramo de la calle Choque Vilca del barrio San Miguel de la ciudad de Perico.

Fue en esas circunstancias que una mujer se presentó en la Seccional 58°, donde alertó a los efectivos policiales que su pareja, un hombre de 63 años, ingresó a su domicilio en estado de ebriedad y vociferó una serie de amenazas en su contra.

Al continuar con su relato, indicó que en un momento determinado el hombre se le abalanzó con intenciones de agredirla físicamente y al percatarse, su hijo intervino para defenderla y entre ambos protagonizaron una pelea, por lo que solicitó asistencia.

De manera inmediata una comisión de efectivos policiales se constituyó en el domicilio, donde ingresaron con autorización de la propietaria y procedieron a la detención del inculpado que se encontraba en estado de ebriedad y presentaba signos de agresión.

Las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó que el hombre sea trasladado a medicina legal para evaluar la gravedad de las lesiones y que luego sea alojado en la dependencia policial.

En el lugar, fue examinado por personal médico que lo derivó a la guardia del hospital "Arturo Zabala", donde le realizaron las curaciones pertinentes y quedó alojado con custodia.

Por su parte, la víctima radicó la correspondiente denuncia y agregó que no es la primera vez que intenta agredirla.

Las actuaciones complementarias quedaron a cargo de los efectivos de la Seccional 58°, por directivas del representante fiscal.