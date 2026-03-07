México anunció un operativo de seguridad para el Mundial de Fútbol 2026

El Gobierno de México presentó este viernes la estrategia de seguridad que contempla el despliegue de más de 111.000 elementos y el uso de tecnología avanzada para garantizar la protección antes, durante y después de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se disputará en junio próximo en las ciudades de México (centro), Monterrey (Nuevo León, norte) y Guadalajara (Jalisco, occidente).

El secretario (ministro) de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, señaló que el llamado "Plan Kukulkán" es coordinado por el Gobierno de México e integra la participación de más de 20 instancias federales, además de autoridades estatales y municipales de las entidades participantes de la justa deportiva.

"Contempla mecanismos de cooperación internacional con Estados Unidos, Canadá y la FIFA, para fortalecer el intercambio de información, la planeación operativa y la atención oportuna de riesgos", dijo el ministro durante la habitual conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, realizada en esta ocasión en el estado de Jalisco.

Por su parte, el general Román Villalvazo, jefe del Centro de Coordinación para la Copa Mundial de Fútbol, ​​detalló que el plan contempla la participación de más de 99.000 elementos de las Fuerzas Armadas, Guardia Nacional, de Seguridad y Protección Ciudadana y de seguridad privada.

Además, se desplegarán 2.100 vehículos militares, 738 vehículos civiles para escoltas, 24 aeronaves y equipos especializados como drones y sistemas de ciberseguridad. También se contará con 188 binomios caninos entrenados en detección de explosivos y narcóticos.

En tanto, el comandante de la Fuerza de Tarea para el Mundial, Ramón Lara, expresó que por parte de la Marina Armada de México se protegerá la operación de puertos y aeropuertos, así como se coadyuvará en la seguridad de instalaciones donde se desarrollarán los eventos deportivos, para lo cual se destinarán 12,241 elementos.

Lara destacó los trabajos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para agilizar el tránsito y documentación de pasajeros, con equipos de última generación.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 será la primera en la historia con 48 selecciones participantes y se disputará en 104 partidos a lo largo de 39 días, con una audiencia global estimada en 6.000 millones de espectadores.

El partido inaugural se celebrará en el Estadio Azteca, de la capital mexicana y uno de los recintos más emblemáticos del fútbol mundial. Las autoridades prevén que más de 800.000 aficionados asistan a los encuentros en territorio mexicano, mientras que millones participarán en actividades paralelas como los FIFA Fan Festivals en los tres países anfitriones: México, Estados Unidos y Canadá.