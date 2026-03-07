Estados Unidos e Israel atacaron un depósito de petróleo en Teherán

Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra un depósito de petróleo en el sur de Teherán el sábado, según informaron medios estatales iraníes, en lo que constituye el primer ataque reportado contra la infraestructura petrolera de la república islámica.

Según la agencia de noticias ILNA, el depósito se encuentra en una zona próxima a una refinería clave, aunque las instalaciones de la refinería no sufrieron daños durante los ataques militares.

El Canal 14 reportó que aviones israelíes están atacando unos 30 grandes tanques de almacenamiento de petróleo. Tras los bombardeos, se registraron incendios de gran magnitud en las instalaciones de la planta.

Sin embargo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya había anticipado los ataques de este sábado con un mensaje claro: “Irán será golpeado muy fuertemente hoy”

Además, advirtió que Washington estaba dispuesto a ampliar la lista de objetivos sobre territorio iraní, señalando que el país enfrentaría una respuesta contundente por lo que calificó como “mal comportamiento” de Teherán en la región.

El mandatario estadounidense utilizó su plataforma Truth Social para alertar sobre la posibilidad de que zonas y grupos previamente excluidos de las operaciones militares pudieran convertirse en nuevos blancos.

Trump habia afirmado que la presión militar ejercida junto a Israel forzó a Irán a disculparse ante sus vecinos, y aseguró que el régimen iraní dejaría de ser una amenaza regional, insistiendo en que “ ya no es el ‘matón de Oriente Medio’, sino el ‘perdedor de Oriente Medio’”.

Además, en esta jornada, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, declaró que Israel iba a continuar adelante con su ofensiva contra Irán “con toda la fuerza” y aseguró que el país está transformando “el rostro de Oriente Medio”.

“Hemos convertido a Israel en una potencia regional”, afirmó Benjamin Netanyahu al finalizar el sabbat, y aseguró que “a los miembros del régimen iraní que depongan las armas no les ocurrirá nada”.

Con respecto a los bombardeos a la refineria, las autoridades locales informaron que equipos de emergencia y bomberos se desplazaron rápidamente al lugar para intentar controlar el fuego y evaluar los daños causados por el ataque.

Sin embargo, la jornada sumó un nuevo capítulo a la escalada bélica en Oriente Próximo. Además del ataque a la refinería, durante la madrugada se registraron recientemente, otras operaciones aéreas coordinadas sobre puntos estratégicos de Irán.

Israel y Estados Unidos lanzaron ataques contra el principal aeropuerto de Irán, destruyeron el aeropuerto internacional de Mehrabad y dañaron severamente varias plantas desalinizadoras en la isla de Qeshm.

Las acciones dejaron a más de 30 comunidades del sur del país sin acceso a agua potable y resultaron en la destrucción de al menos 16 aeronaves militares, de acuerdo con fuentes oficiales. Las autoridades iraníes calificaron estos ataques como acciones dirigidas contra la población civil e infraestructura crítica del país.

La división interna en el liderazgo iraní se hizo más visible, con posturas enfrentadas entre quienes buscan frenar la escalada y quienes apuestan por mantener la confrontación.