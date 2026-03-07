El Carmen Básket debuta en la Liga Federal 2026

Llegó el “Día D” para El Carmen Básket . Esta noche desde las 22 visita a Talleres de Tafi Viejo en Tucumán en el inicio de LaLiga Federal 2026, la tercera categoría del básquet nacional, con la ilusión de ser protagonistas.

El equipo jujeño, dirigido por Mariano "Tigre" Aguilar, buscará hacer un buen papel en la competencia y representar a la provincia con orgullo.

Con un sólido respaldo del municipio y la provincia, El Carmen Básket es un orgullo para la región, y su participación en la Liga Federal 2026 es un logro que refleja el esfuerzo y dedicación de los jugadores y el cuerpo técnico.

La Liga Federal 2026 otorga dos ascensos a la Liga Argentina de Básquet. El equipo integra la zona NOA, junto a equipos como 9 de Julio (Salta), Asociación Mitre (Tucumán) y Belgrano (Tucumán).

El Carmen, una ciudad con una rica tradición deportiva, se une a la fiesta del básquetbol argentino con un equipo que lleva su nombre y su pasión.