Incautan más de 1.700 kilos de hojas de coca

En horas de la madrugada, el personal del Escuadrón 21 “La Quiaca” llevaban adelante tareas de patrullajes a pie por el pasaje Buenos Aires, próximo al límite internacional fronterizo, cuando divisaron la existencia de tres camionetas (dos Ford Ranger y un Renault Oroch) estacionadas en la oscuridad del lugar.

Al aproximarse a los rodados, los uniformados constataron que cada una estaba ocupada por su conductor y que además estaban cargadas con paquetes y bolsas (similares a las utilizadas al transporte de mercadería de contrabando).

Inmediatamente, los gendarmes solicitaron autorización a la Fiscalía Federal de Jujuy para trasladar el operativo e involucrados hacia el asiento de la Unidad. En las instalaciones del Escuadrón, los funcionarios extrajeron numerosos paquetes y bolsas del interior de los habitáculos y dentro de la caja de carga de las camionetas.

Se realizó el pesaje correspondiente, el cual arrojó un peso total de 1.775 kilos de hojas de coca en estado natural, y se constató que el avalúo estimado de la mercadería asciende los 170.000.000 de pesos argentinos.

Por orientación de la Fiscalía interviniente, los efectivos secuestraron el vegetal, los vehículos y demás elementos de interés para la causa. Asimismo, los tres ciudadanos de nacionalidad argentina y boliviana quedaron supeditados a la causa, en infracción a la Ley 22.415 “Código Aduanero”.