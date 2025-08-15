¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

15 de Agosto,  Jujuy, Argentina

Caso Matías Jurado

Se suspendió la reunión entre el fiscal Beller y Matías Jurado

Estaba pactada para esta tarde, en el Establecimiento Penitenciario N° 1 de Gorriti. Se debe a que es día de visitas para los internos.  

Viernes, 15 de agosto de 2025 09:45

La reunión pactada entre Matías Jurado y Guillermo Beller, fiscal que instruye la causa, fue suspendida porque los viernes es el día destinado a la recepción de visitas para los  internos del Establecimiento Penitenciario N° 1 de Gorriti. La razón del cambio está relacionada a la logística que se debe implementar para la seguridad necesaria al momento de la llegada, permanencia y posterior retiro del fiscal. 
Cabe recordar, que el pasado miércoles durante la conferencia de prensa en uno de los edificios del MPA, Beller hizo público que el único acusado en la causa caratula de “homicidio agravado por ensañamiento” le envió una carta en la cual le solicitó una reunión. 
“Por supuesto que vamos a acceder, entendemos que en principio va a ser el día viernes", mencionó el agente fiscal frente a los medios de comunicación. El encuentro se iba a desarrollar en la tarde de hoy desde las 17 en las instalaciones del penal.
Sin embargo, ayer a última hora se confirmó la suspensión del diálogo al cual iba a acceder Beller. Más allá de esto, se desconoce cuál podría ser específicamente lo que Jurado quiere comunicarle al fiscal.

