Caso María Luz: revocaron domiciliaria a imputado

El fiscal de la ciudad chaqueña de Presidencia Roque Saenz Peña, Gustavo Valero, confirmó el cese del beneficio de prisión domiciliaria para Darío Godoy Ojeda, padre de Darío Ezequiel Godoy Florentín, principal imputado por el femicidio de la joven jujeña María Luz Herrera Leaño, desaparecida desde el 26 de septiembre de 2023.

El cambio de situación procesal se produjo luego de que Godoy padre fuera visto el pasado 7 de agosto fuera del domicilio declarado en la localidad chaqueña de Villa Ángela, incumpliendo así las condiciones de su prisión domiciliaria. El beneficio había sido otorgado por razones de salud, según lo solicitado en su momento por su defensor, el abogado Bruno Romero.

Carolina Aquino, representante de la familia de María Luz Herrera Leaño, había solicitado formalmente el cese del beneficio, señalando que no era la primera vez que Godoy incumplía con las restricciones impuestas. "No puede seguir gozando de un recurso que ha violado reiteradamente", expresó.

El agente fiscal Valero indicó que momentáneamente el traslado de Godoy será a una comisaría de la localidad de Santa Sylvina.

Causa y pedido de juicio

La investigación por el femicidio de María Luz tiene como imputados a Godoy Florentín, expareja de la joven, acusado como autor del crimen, y a su padre, Godoy Ojeda, como partícipe primario, ambos con prisión preventiva y enfrentando una posible pena de reclusión perpetua.

El abogado defensor manifestó que no apelará el cese de la prisión domiciliaria, pero exigió que se avance con la elevación a juicio. "Estamos a un mes de que se cumplan dos años de investigación y parece que la causa está como al principio", cuestionó. También criticó la falta de pruebas contundentes contra sus defendidos y advirtió que la prolongación del proceso está afectando la salud de Godoy padre. "Está preso sin fundamentos sólidos, y eso está desequilibrando la balanza judicial", afirmó.

Sobre los hechos

María Luz Herrera Leaño falta de su hogar desde el pasado 26 de septiembre, fue vista por última vez en la ciudad chaqueña de Roque Sáenz Peña, en un departamento de la calle San Martín, que alquilaba su novio Darío Ezequiel Godoy Florentín, imputado por la presunta autoría de homicidio agravado por el vínculo (femicidio).

La investigación penal preparatoria de la provincia de Chaco persigue firmes indicios que la joven fue asesinada entre el 26 de 30 de septiembre y el principal sospechoso del hecho se deshizo del cuerpo en complicidad de su padre.

Las redes sociales, las billeteras virtuales y las líneas de teléfonos de la joven fueron dados de baja el 1 de octubre y en las declaraciones del joven ante el fiscal, no puede explicar qué sucedió la noche del sábado 30 de septiembre y el domingo 1 de octubre, luego de mantener una discusión con la joven que desde ese entonces no su supo más de ella.

Con los elementos de pruebas que reunió la Justicia chaqueña, se imputó al novio de la joven jujeña, Ezequiel Florentín Ojeda, por el presunto femicidio y a su padre, Darío Godoy Ojeda, por el presunto encubrimiento agravado.