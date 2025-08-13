La inflación en el NOA y el NEA fue la más baja del país

El Indec informó ayer que la inflación de julio fue del 1,9%, tres décimas por encima de la marca del 1,6% registrada en junio, luego de que mayo exhibiera el número más bajo en los últimos cinco años (1,5%). El NOA y el NEA, con 1,7%, fueron las regiones con menor inflación del país.

La leve aceleración mensual se debió al efecto de los aumentos estacionales de las vacaciones de invierno y de ciertos alimentos. Julio fue el tercer mes consecutivo en el que Índice de Precios al Consumidor (IPC) se situó por debajo de 2%.

A nivel nacional, acumuló un alza de 17,3% en los primeros siete meses de 2025 y un incremento de 36,6% en la comparación interanual. En tanto, la inflación núcleo fue la más baja desde enero de 2018: esta medición que sigue la evolución de los valores sin variaciones de estacionalidad y excluye a los precios regulados tuvo un avance de 1,5%.

En el NOA, la suba de precios acumula un 17,6% en los primeros siete meses del año y un 37,2% en los últimos doce meses.

El Gobierno salió a festejar el dato. El presidente Javier Milei publicó un posteo en X donde calificó a Luis Caputo como "el mejor Ministro de Economía de la historia por lejos".

Los rubros

La categoría con el mayor aumento mensual fue la de recreación y cultura, con un salto de 4,8%, impulsada por las subas en servicios de entretenimiento y turísticos por el receso invernal.

Segunda se ubicó la división de transporte, con un alza de 2,8% por los aumentos en el transporte público y el mantenimiento de vehículos; mientras que restaurantes y hoteles quedaron terceros, con un incremento de 2,8% en coincidencia con las vacaciones.

En el otro extremo, se desaceleraron un 0,9% los precios de prendas de vestir y calzado, en concordancia con la liquidación de la temporada de invierno y las ofertas que las marcas lanzaron para competir con las compras en plataformas del exterior como Amazon, Shein y Temu.

Por su parte, los alimentos y las bebidas no alcohólicas aumentaron en igual proporción que el nivel general, un 1,9%. Es el rubro con mayor peso en el índice, con un 23% en Buenos Aires. En zonas del Interior, la incidencia es incluso mayor. Impactó en el IPC general la aceleración de este segmento respecto de junio, cuando apenas había aumentado 0,6%.

En ese sentido, hubo subas destacadas en verduras, tubérculos y legumbres, carnes y derivados, y pan y cereales en el Gran Buenos Aires y las regiones Pampeana, Noreste, Noroeste y Cuyo, precisó el organismo, y apuntó que en la Patagonia, en cambio, la mayor incidencia provino del transporte.

El antecedente inmediato era el dato de la suba de precios de la Ciudad de Buenos Aires, que se conoció el lunes de la semana pasada y registró 2,5% en julio. Fue la tercera suba consecutiva, tras el 2,1% de junio y el 1,6% de mayo. En ese caso, la variación acumulada se elevó hasta 18,1% y la interanual a 40,9%.

De esa manera, se observó que no hubo un traslado generalizado a precios del salto de casi 14% que pegó el dólar oficial el mes pasado. Pero los analistas advierten que podría sentirse en el índice de agosto y ya prevén una aceleración respecto de julio.

El mes arrancó con subas de precios de hasta 2% en algunos productos de supermercados y bienes durables como autos, que los economistas anticipan que presionarán a la inflación mensual.

Sin embargo, esperan un impacto moderado y que el traslado se limite a determinados rubros por la baja de 4% del dólar oficial en lo que va del mes y la persistente caída del consumo masivo.