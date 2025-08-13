¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

13 de Agosto,  Jujuy, Argentina

Caso Matías Jurado

Matías Jurado solicitó reunirse con el fiscal Beller

El presunto asesino serial de Alto Comedero envió una carta desde prisión pidiendo un encuentro personal con el fiscal.

Miércoles, 13 de agosto de 2025 20:51

En un nuevo giro en la investigación por el presunto asesino serial de Jujuy, Matías Jurado envió una carta al fiscal regional Guillermo Beller solicitando una entrevista personal en el penal donde se encuentra detenido. El encuentro, confirmado para este viernes, se da en medio de avances clave en la causa: las pericias de ADN revelaron restos de dos de las personas desaparecidas —Anachuri y Sosa— en la vivienda del imputado.



"Llegó esa carta pidiendo hablar conmigo personalmente en el penal. Por supuesto que vamos a acceder y, en principio, el encuentro será el día viernes", declaró Beller durante una conferencia de prensa. El fiscal recordó que Jurado ya cuenta con un defensor oficial y fue interrogado previamente por un especialista del Ministerio Público de la Acusación (MPA), pero accedió a la solicitud en un contexto de hallazgos cruciales.

Las nuevas pruebas genéticas permitirán ampliar la imputación contra Jurado, quien hasta ahora solo estaba acusado por uno de los homicidios. Además, Beller confirmó que el próximo lunes 18 de agosto llegarán equipos forenses especializados de Nación y perros entrenados para búsqueda de restos humanos, que realizarán excavaciones en el domicilio del sospechoso.

