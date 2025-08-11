Vázquez, con Dodge, ganó en el circuito de San Juan

El piloto Martín Vázquez, a bordo del Dodge Challenger, consiguió un apretado triunfo en el Desafío de las Estrellas, llevado en San Juan, en el marco de la novena fecha del Turismo Carretera 2025.

Por su parte, Facundo Chapur (Torino) y Juan José Ebarlín (Chevrolet Camaro) completaron el podio.

En el comienzo de la carrera, fue Gastón Mazzacane (Chevrolet Camaro) quien se hizo con el liderato.

No obstante, Norberto Fontana (Chevrolet Camaro) había logrado convertirse en el puntero, justo antes de la apertura en boxes, gracias a la lucha entre Marcos Quijada (Chevrolet Camaro) y Mazzacane.

En el giro 10 fueron a la primera detención Fontana, Carinelli, Aguirre, Ebarlín, Christian Ledesma, Juan Martín Trucco y Facundo Ardusso, entre otros. En la vuelta siguiente fueron Vázquez, Diego Azar, Julián Santero, Mariano Werner, Marcelo Agrelo, Matías Canapino y Josito Di Palma se metió en su garage. De esta manera, Alfonso Domenech pasó a liderar la carrera, seguido por Gastón Ferrante y Lautaro De la Iglesia.

Luego, Serrano y De la Iglesia cumplieron con la primera parada junto a Andrés Jakos, Marcos Landa, Jeremías Olmedo, Nicolás Impiombato y Santiago Mangoni, por lo que Fontana era el líder virtual de la carrera.

Más adelante, Canapino le ganó el duelo a Domenech y se colocó en la primera posición.

Luego, Spataro se había convertido en el líder virtual de la carrera después de cumplir con los dos requisitos obligatorios, ubicado en el tercer puesto, tras la parada de varios automóviles para recargar combustible.

A cinco giros del cierre, Spataro perdió terreno y la lucha por la victoria quedó marcada entre Vázquez, Ebarlín y Chapur. Allí, fue el pilarense quien consiguió la ventaja para festejar su primera victoria en el TC.