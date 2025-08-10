Avanza el Agosto Cultural en Abra Pampa por su aniversario

La apertura del festival folclórico "Todo por mi barrio", en el marco del Agosto Cultural por el nuevo aniversario de la fundación de Abra Pampa, congregó gran cantidad de púbico que aplaudió a los músicos que representaron a cada uno de sus sectores barriales y vecinos.

Organizado por la municipalidad a través de su Secretaría de Cultura, el programa cultural se viene desarrollando con una activa participación de la comunidad abrapampeña y alistándose para el 31 celebrar los 142 años de la ciudad puneña.

En el salón parroquial de la Iglesia "Nuestra Señora del Rosario" se congregaron los diferentes equipos barriales que intervinieron en las diferentes categorías habilitadas. En esta oportunidad el barrio Norte se destacó por lo demostrado y la bulliciosa hinchada que alentó constantemente a sus representantes.

La próxima jornada será el 15 donde los equipos concursarán en danzas; mientras tanto proseguirá el desarrollo del programa que previó diversas actividades diariamente.

Para el lunes a las 11 se previó una visita al Museo "Leopoldo Abán"; desde las 15 en el mismo lugar habrá un conversatorio sobre cómo retobar las cajas copleras; y desde las 17.30 en la Ciudad deportiva se jugará el torneo "Todo por mi barrio".

Como parte de la festividad religiosa en honor a la Virgen de la Asunción en Casabindo, hoy desde las 19 proseguirá el rezo de la novena.