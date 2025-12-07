Sadir dijo presente en el cierre del certamen

El gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, participó del cierre del Campeonato de la Confederación Argentina Taekwondo ITF. En esta oportunidad se conmemoró medio siglo del primer campeonato que se realizó en el país y nuestra provincia fue la anfitriona.

En el impecable estadio de la Federación Jujeña de Básquet se hicieron presentes escuelas, asociaciones y federaciones de taekwondo ITF de todo el país para celebrar el cierre del Circuito Nacional de Competencia y la edición 10º de los Juegos Nacionales de Taekwondo Adaptado.

El encuentro fue organizado por la Federación Jujeña de la especialidad y la Federación Argentina de Taekwondo Adaptado.

Durante la ceremonia se rindió un merecido homenaje a los grandes maestros que fueron testigos y protagonistas de los acontecimientos más importantes del taekwondo ITF en estos 50 años.

DOS JORNADAS | PASÓ CON ÉXITO EL CAMPEONATO ORGANIZADO POR LA FEDERACIÓN JUJEÑA.

En tanto, como recuerdo el gobernador Sadir recibió una medalla de oro, el secretario de Deportes de la Provincia de Jujuy, Luis Calvetti, una de plata y de bronce el director de Deportes de la Provincia, Leandro Calvetti.

En tal contexto, el mandatario expresó que "estamos contentos de tener a miembros de la Confederación Argentina de Taekwondo que está cumpliendo 50 años y agradecerles por elegir a Jujuy para esta edición tan importante".

A su vez, destacó la participación de 19 provincias para luego enfatizar que "seguiremos apostando al deporte y a la educación, porque son nuestra política para que Jujuy crezca".

El Gran Maestro argentino de taekwondo Néstor Galarraga, afirmó que "estoy muy emocionado y feliz de ver a todo este grupo del interior del país. A los maestros entrenadores presentes por el excelente resultado obtenido y a todos los que trabajaron en esta larga historia".

De esta manera, Jujuy vivió a pleno dos jornadas de taekwondo ITF de primer nivel, donde los deportistas se exigieron al máximo en cada de una sus intervenciones.

También un párrafo aparte merece el público que durante el fin de semana apoyó al campeonato nacional que se desarrolló en el estadio ubicado en la punta del parque San Martín de la capital provincial.

El torneo "50º Aniversario" quedará grabado en el corazón de los jujeños, ya que superó las expectativas.