Sustrajeron la batería de un vehículo y fueron detenidos

Tres hombres fueron detenidos tras ser sorprendidos por una comisión de efectivos, mientras transportaban una batería de vehículo que no pudieron justificar.

El episodio tuvo lugar el pasado martes alrededor de las 14.25 en la calle Tixera, entre Lugones y 1 de Mayo, del barrio Belgrano de la capital jujeña.

Fue en esa circunstancias que una comisión del Grupo Dinámico de Prevención del Delito recorría el sector de manera preventiva, cuando observaron a tres hombre de 28, 36 y 53 años que transportaban la batería de un vehículo en un carro de compras.

Al ser consultados sobre la procedencia, los inculpados aportaron versiones contradictoras y se tornaron violentos con los efectivos, a quienes vociferaron insultos.

Las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó la detención de los inculpados y el secuestro de los elementos.

Por tal motivo fueron trasladados a la Seccional 44°, donde quedaron a disposición de la Justicia.

Posteriormente, el damnificado se presentó y radicó la correspondiente denuncia.