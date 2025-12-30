Ingresó a robar a una vivienda

Efectivos de la Seccional 41º de la ciudad de Calilegua recuperó varios elementos que días atrás habían sido denunciados como robados.

Según las fuentes consultadas por nuestro diario, el hecho se registró días atrás, luego de la denuncia de un hombre, quien manifestó que al regresar a su domicilio, notó que una de las ventanas estaba violentada, dándose con la novedad del faltante de algunas pertenencias.

Desde allí, el personal policial inició diversas tareas investigativas logrando ubicar a una mujer, como presunta autora del hecho, como así también se pudo establecer que la misma había vendido los objetos sustraídos a un precio vil.

Cabe destacar que gracias a la eficaz labor de los actuantes, se pudo identificar a la persona quien había adquirido los objetos, por lo que, anoticiada de lo sucedido, hizo entrega voluntaria de los mismos.

De esta manera, se procedió al secuestro de los elementos como así también, se trasladó a la protagonista hacia la dependencia policial para demás tramites de rigor.