Trump afirmó que Estados Unidos atacó una "zona del muelle" en Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su país destruyó la semana pasada una "zona del muelle" en Venezuela, utilizada por presuntos narcotraficantes para cargar embarcaciones con drogas.

De ser así, se trataría del primer ataque terrestre conocido de la Administración Trump contra la nación sudamericana rica en petróleo, remarca Xinhua en un informe al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas.

"Hubo una gran explosión en la zona del muelle donde cargan las embarcaciones con drogas. Así que atacamos todas las embarcaciones, y ahora atacamos la zona: es una zona de implementación, ahí es donde operan, y esa zona ya no existe", comentó Trump a los periodistas en Florida, pero no reveló si fue el Pentágono u otra entidad estadounidense la que llevó a cabo la operación.

Venezuela no respondió

Hasta el momento, el Gobierno de Venezuela aún no respondió y la cadena CNN, citando a fuentes anónimas familiarizadas con la operación, informó la noche del lunes de que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) "llevó a cabo este mes un ataque con drones contra una instalación portuaria en la costa de Venezuela", apuntando a un muelle remoto que la parte estadounidense creía que era utilizado por la organización criminal Tren de Aragua para almacenar drogas y transferirlas a embarcaciones para su envío.

No había nadie presente en el lugar en el momento del ataque, ni se reportaron víctimas, expresaron las fuentes, añadiendo que las fuerzas de operaciones especiales de Estados Unidos proporcionaron apoyo de inteligencia para el operativo.

Trump reveló por primera vez el ataque en una entrevista con la radio WABC el 26 de diciembre, en la cual expuso que su Administración atacó, dos noches antes, "una gran instalación" que presuntamente producía drogas ilícitas en Venezuela.

Venezuela destruyó una aernave civil

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de Venezuela destruyó una aeronave civil que había ingresado de manera ilegal a su territorio, informó el jefe del Comando Estratégico Operacional de la institución, Domingo Hernández Lárez. El oficial de la FANB detalló en redes sociales que la aeronave tipo bimotor sin seriales visibles permanecía “oculta y enmascarada” en una zona de bosque, en el municipio Pedro Camejo del estado de Apure, en la región occidental de Venezuela.

La avioneta “no presentaba permiso ni plan de vuelo para circular por territorio nacional, por lo que fue declarada hostil, siendo la misma destruida in situ”, especificó Hernández Lárez. El mando militar señaló que durante 2025, se interceptaron o neutralizaron en Venezuela 31 aeronaves relacionadas con actividades ilegales y desde 2012 la cifra asciende a 422 aparatos.

“La FANB combate a diario y con furor a lo largo y ancho de nuestro territorio (…) el flagelo de las drogas y el narcotráfico”, subrayó Hernández Lárez, al señalar que ello se hace para mantener la independencia y la soberanía. Las aeronaves civiles interceptadas por la Fuerza Armada venezolana están por lo general vinculadas a actividades del narcotráfico, según las autoridades.