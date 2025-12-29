Corte de agua y baja presión en algunos barrios de la capital

Agua Potable de Jujuy S.E. informó este lunes que una rotura accidental detectada en el acueducto principal de 500 mm (PEAD), a la altura del asentamiento 06 de Agosto, está generando interrupciones y baja presión en el servicio de agua potable.

Los barrios afectados son Mariano Moreno, Alto Gorriti, Alto Castañeda, Alto Beltre y Cuyaya. Personal técnico y operativo de la empresa ya se encuentra en el lugar realizando las tareas de reparación necesarias para restablecer el suministro a la brevedad.

Desde la empresa se recomendó a la población de las zonas impactadas que haga un uso “racional y responsable” del agua almacenada en sus domicilios mientras duren las tareas. Aclararon que, una vez finalizada la obra, el servicio se normalizará de manera gradual en la red.

Hasta el momento, no se ha proporcionado un estimado oficial sobre el tiempo total que podría demorar la reparación y la completa normalización del servicio.