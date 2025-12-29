La Puna en alerta por tormentas

Después de varios de días de alerta nivel amarillo para tormentas en todo el territorio provincial, ahora la advertencia rige solo para la región Puna.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica nivel amarillo para hoy durante la tarde y la noche y para mañana por la noche, tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante precipitación en cortos períodos, granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que podrían ser superados en forma puntual. Instan a tomar precaución.