Vélez legisló desde su banca priorizando la escucha activa

La diputada provincial Daniela Vélez (del bloque del Partido Justicialista), como militante y desde el inicio de su labor legislativa, desarrolló una intensa tarea basada en el trabajo territorial permanente, el diálogo con la comunidad y la articulación con intendentes, comisionados municipales, dirigentes sociales e instituciones intermedias de toda la provincia.

Con una agenda construida a partir de la escucha activa, Vélez transformó las demandas vinculadas a seguridad vial, salud, educación, ambiente y desarrollo local, en proyectos de ley concretos.

Uno de los ejes centrales de su labor fue la salud, presentando proyectos orientados a mejorar la calidad de vida, entre ellos el del Programa Provincial, Lactancia y cuidado integral de la primera infancia, con el cual promueve la puericultura, iniciativa destinada a acompañar a madres, personas gestantes y familias durante el embarazo y la primera infancia, fortaleciendo la prevención y el cuidado integral, en una etapa clara del desarrollo humano.

Asimismo, impulsó la creación del Programa Provincial de Atención Integral de la Fibromialgia, con el objetivo de mejorar el diagnóstico y tratamiento de una enfermedad muchas veces invisibilizada, garantizando un abordaje humano desde el sistema de salud.

Sobre seguridad vial, propuso la implementación de mecanismos de cobro de asistencia de salud a conductores bajo influencia de alcohol u otras sustancias ilegales, en accidentes de tránsito, orientado a prevenir siniestros viales, fortaleciendo acciones de concientización, control y cuidado de la vida, problemática recurrente planteada por municipios y familias afectadas.

Con una mirada ambiental y social, presentó una propuesta para fomentar el uso de pañales ecológicos, orientado a reducir residuos contaminantes y acompañar la economía familiar.

En esta misma línea, el proyecto sobre Emergencia hídrica e inundaciones, acompaña iniciativas destinadas a brindar respuestas rápidas y asistencia a comunidades afectadas por eventos climáticos, articulando con municipios y comisiones municipales.

A lo largo de su primera gestión parlamentaria no descuidó la columna cultural, acompañando y declarando de interés obras escritas de autores y autoras jujeñas, eventos, jornadas y diversas expresiones artísticas.

Además de proyectos de ley, la legisladora peronista realizó pedidos de informe a distintas áreas del Estado provincial, entendiendo esta herramienta como un mecanismo fundamental para fortalecer la transparencia, detectar falencias y aportar a una mayor eficiencia del Ejecutivo, entre ellos al Consejo Provincial de la Mujer e Igualdad de género; al Ministerio de Salud; el Ministerio de Desarrollo Económico y Producción; también a los Concejos deliberantes del interior y otras instituciones.

Si bien en la Cámara de Diputados de la Provincia Daniela Vélez integra un bloque minoritario, circunstancia que en numerosos casos limita el tratamiento y la aprobación de sus iniciativas por parte del oficialismo, continúa con el desarrollo de una sostenida tarea territorial, con el firme objetivo de promover un Estado cercano a la ciudadanía, eficiente en su gestión y transparente en su accionar.