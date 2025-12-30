21°
secretaria de deportes
Diputada provincial Daniela Vélez
Gobierno de Jujuy
Año nuevo 2026
Caso Maria Cash
alto comedero
Barrio San Francisco de Álava
Calilegua
Humahuaca

Diputada provincial Daniela Vélez

Vélez legisló desde su banca priorizando la escucha activa

En su segunda gestión parlamentaria continuará con el desarrollo de una tarea territorial.

Martes, 30 de diciembre de 2025 00:00
DANIELA VÉLEZ | EN LAS LEGISLATIVAS PROVINCIALES DE MAYO LOGRÓ SU REELECCIÓN.

La diputada provincial Daniela Vélez (del bloque del Partido Justicialista), como militante y desde el inicio de su labor legislativa, desarrolló una intensa tarea basada en el trabajo territorial permanente, el diálogo con la comunidad y la articulación con intendentes, comisionados municipales, dirigentes sociales e instituciones intermedias de toda la provincia.

Con una agenda construida a partir de la escucha activa, Vélez transformó las demandas vinculadas a seguridad vial, salud, educación, ambiente y desarrollo local, en proyectos de ley concretos.

Uno de los ejes centrales de su labor fue la salud, presentando proyectos orientados a mejorar la calidad de vida, entre ellos el del Programa Provincial, Lactancia y cuidado integral de la primera infancia, con el cual promueve la puericultura, iniciativa destinada a acompañar a madres, personas gestantes y familias durante el embarazo y la primera infancia, fortaleciendo la prevención y el cuidado integral, en una etapa clara del desarrollo humano.

Asimismo, impulsó la creación del Programa Provincial de Atención Integral de la Fibromialgia, con el objetivo de mejorar el diagnóstico y tratamiento de una enfermedad muchas veces invisibilizada, garantizando un abordaje humano desde el sistema de salud.

Sobre seguridad vial, propuso la implementación de mecanismos de cobro de asistencia de salud a conductores bajo influencia de alcohol u otras sustancias ilegales, en accidentes de tránsito, orientado a prevenir siniestros viales, fortaleciendo acciones de concientización, control y cuidado de la vida, problemática recurrente planteada por municipios y familias afectadas.

Con una mirada ambiental y social, presentó una propuesta para fomentar el uso de pañales ecológicos, orientado a reducir residuos contaminantes y acompañar la economía familiar.

En esta misma línea, el proyecto sobre Emergencia hídrica e inundaciones, acompaña iniciativas destinadas a brindar respuestas rápidas y asistencia a comunidades afectadas por eventos climáticos, articulando con municipios y comisiones municipales.

A lo largo de su primera gestión parlamentaria no descuidó la columna cultural, acompañando y declarando de interés obras escritas de autores y autoras jujeñas, eventos, jornadas y diversas expresiones artísticas.

Además de proyectos de ley, la legisladora peronista realizó pedidos de informe a distintas áreas del Estado provincial, entendiendo esta herramienta como un mecanismo fundamental para fortalecer la transparencia, detectar falencias y aportar a una mayor eficiencia del Ejecutivo, entre ellos al Consejo Provincial de la Mujer e Igualdad de género; al Ministerio de Salud; el Ministerio de Desarrollo Económico y Producción; también a los Concejos deliberantes del interior y otras instituciones.

Si bien en la Cámara de Diputados de la Provincia Daniela Vélez integra un bloque minoritario, circunstancia que en numerosos casos limita el tratamiento y la aprobación de sus iniciativas por parte del oficialismo, continúa con el desarrollo de una sostenida tarea territorial, con el firme objetivo de promover un Estado cercano a la ciudadanía, eficiente en su gestión y transparente en su accionar.

 

