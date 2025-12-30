23°
TEMAS

Deporte municipal
Dirección de Narcotráfico
Municipalidad de San Salvador de Jujuy
Encuentro de Pesebres
deporte social
Ministerio de Gobierno
secretaria de deportes
Diputada provincial Daniela Vélez
Gobierno de Jujuy
Año nuevo 2026
Deportes

Se realizó el Congreso Provincial del Deporte

El secretario de Deportes, Luis Calvetti, resaltó el trabajo concretado en el 2025 y planeó nuevos desafíos.

Martes, 30 de diciembre de 2025 00:00

En el marco de la presentación del Congreso Provincial del Deporte, organizado por la Secretaría de Deportes, se anunció para el 2026 el fortalecimiento a los clubes, con espacios de práctica deportiva en los barrios, una política abarcativa mediante los programas Forja, Copa Jujuy y propuestas municipales que generen inclusión, entre otras iniciativas.

En el salón "Éxodo Jujeño" del Cabildo, el ministro de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo, Normando Álvarez García, primero realizó un balance de las acciones deportivas desarrolladas durante este año y afirmó que "hubo un gran trabajo para la sociedad, sobre todo de la niñez y de la juventud y el deporte inclusivo".

"Tanto el exgobernador Gerardo Morales como el actual gobernador Carlos Sadir, implementaron programas deportivos, logrando unificar a la mayoría de los clubes y municipios que realizan muy buen trabajo en cada sector de la provincia", sostuvo.

Por su parte, el secretario de Deportes, Luis Calvetti, reivindicó el trabajo realizado durante este año y adelantó que en 2026 al "trabajaremos cada uno de los directores de deporte, secretarios de los municipios, intendentes, comisionados municipales, dirigentes y federaciones, entre otras entidades, para seguir desarrollando acciones que beneficien a la sociedad".

"Se hizo un trabajo gigante, sabiendo que Jujuy tiene una geografía bastante particular y compleja, aún así llegamos a cada rincón y pudimos sacar adelante las políticas deportivas impartidas por el gobernador Sadir y el ministro Álvarez García", afirmó.

Por otro lado, destacó que "la planificación 2026 se viene con otra apertura, conociendo más lo que es la geografía del deporte de la provincia y trabajando más con las federaciones, a fin de desarrollar más las bases. El trabajo en conjunto es clave y también el acompañamiento del periodismo que nos difunde las actividades". Agregó que "Jujuy es una provincia heterogénea con respecto a la geografía y la idea es poder trabajar en conjunto".

Y por ultimo, el funcionario destacó que "fue un año tremendamente de mucho trabajo en campo, con 800 intervenciones de terreno el año pasado pasamos a 1.200 que se presentaron este año al Gobierno".

 

