Se mantiene el cierre preventivo en el paso de Jama

Las autoridades informaron que el Complejo Fronterizo Jama mantiene el cierre preventivo para todo tipo de vehículos, según el Reporte Diario N° 4 emitido este 27 de diciembre a las 17:00 horas.

De acuerdo al informe, se encuentra suspendida la atención para el ingreso a Chile, permitiéndose únicamente la salida del país a usuarios que ya se encuentren en ruta. La medida responde a las condiciones climáticas adversas informadas por SENAPRED en su reporte N° 36 y al cierre de la Ruta 27CH desde las 17:00, por recomendación de Vialidad, con el objetivo de garantizar la seguridad y transitabilidad.

Se recomienda a los usuarios mantenerse informados a través de los canales oficiales antes de viajar.