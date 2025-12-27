22°
28 de Diciembre, Jujuy, Argentina
Adep
Universidad Nacional de Jujuy
Los Alisos
alto comedero
LIBERTADOR
PERICO
Ministerio de cultura y turismo
Navidad 2025
Propuestas culturales
Villa Lugano
Información general

Se mantiene el cierre preventivo en el paso de Jama

Cierre preventivo en el paso de Jama y en la RN 52 a la altura de Alfarcito.

Sabado, 27 de diciembre de 2025 14:57

Las autoridades informaron que el Complejo Fronterizo Jama mantiene el cierre preventivo para todo tipo de vehículos, según el Reporte Diario N° 4 emitido este 27 de diciembre a las 17:00 horas.

De acuerdo al informe, se encuentra suspendida la atención para el ingreso a Chile, permitiéndose únicamente la salida del país a usuarios que ya se encuentren en ruta. La medida responde a las condiciones climáticas adversas informadas por SENAPRED en su reporte N° 36 y al cierre de la Ruta 27CH desde las 17:00, por recomendación de Vialidad, con el objetivo de garantizar la seguridad y transitabilidad.

Se recomienda a los usuarios mantenerse informados a través de los canales oficiales antes de viajar.

