Multitudinaria concentración
Casa
nene
Rusia
Zoonosis
Los Alisos
Inocencia fiscal
Kim jong
Paso de Jama
Información general

Se mantiene el cierre preventivo en el paso de Jama

Cierre preventivo en el paso de Jama y en la RN 52 a la altura de Alfarcito.

Sabado, 27 de diciembre de 2025 14:57

Las autoridades informaron que el Complejo Fronterizo Jama mantiene el cierre preventivo para todo tipo de vehículos, según el Reporte Diario N° 4 emitido este 27 de diciembre a las 17:00 horas.

De acuerdo al informe, se encuentra suspendida la atención para el ingreso a Chile, permitiéndose únicamente la salida del país a usuarios que ya se encuentren en ruta. La medida responde a las condiciones climáticas adversas informadas por SENAPRED en su reporte N° 36 y al cierre de la Ruta 27CH desde las 17:00, por recomendación de Vialidad, con el objetivo de garantizar la seguridad y transitabilidad.

Se recomienda a los usuarios mantenerse informados a través de los canales oficiales antes de viajar.

