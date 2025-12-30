Pirotecnia luminosa para recibir el 2026 sin dañar a nadie

Ya pasaron cinco años desde la sanción de la Ley Provincial Nº 6.187 que prohíbe todo elemento de pirotecnia sonoro en Jujuy. Eso ocurrió el 3 de diciembre de 2020 y se publicó en el Boletín Oficial del 18 de diciembre de ese mismo año. Sin embargo la realidad demuestra que en los locales mucha gente sigue pidiendo tortas, bombas, petardos y estallidos para celebrar las fiestas de fin de año. Y lo que es peor los compran de manera ilegal en ferias o la vía pública.

El espíritu de la normativa busca resguardar sobre todo a las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), adultos mayores, bebés y personas con hipersensibilidad auditiva, así como también proteger a los animales, que se ven seriamente afectados por el impacto del ruido excesivo que generan.

MORTEROS DE LUCES | LOS MÁS VISTOSOS PARA RECIBIR EL NUEVO AÑO SIN RUIDOS.

Entre las campañas que buscan concientizar para lograr un cambio de actitud está la del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático que propone "imaginemos la noche sin lastimar a nadie: luces, proyecciones, bengalas ecológicas, arte lumínico, velas y otros rituales sin ruido pueden hacer de tu noche de fiesta un recuerdo hermoso".

Para ir en ese sentido, El Tribuno de Jujuy realizó ayer una recorrida por locales habilitados para la venta de pirotecnia lumínica. Se ha tornado un rubro complicado no sólo por la competencia ilegal y ambulante sino por la confusión de que la prohibición es total y que ya no existe. Pero tienen puestas las expectativas en que mañana, además del menú, se aprovisionen de este tipo de productos para recibir el 2026.

En el local tradicional de avenida Yrigoyen a metros del puente Lavalle destacaron que durante la Navidad se vendió lo más chico como candelas, estrellitas y bengalitas que tienen un costo desde $600 a $1.200, con la particularidad de que el precio es idéntico al 2024. Como las ventas suelen ser de último momento estiman que empezarán a salir los morteros de luces, que suelen ser los preferidos de Año Nuevo, de 70 disparos ($10.500), 100 ($15.000) y 120 ($20.000). También están los de 48 perlas a $6.000 y los de 96 a $12.000.

Al no ser tan redituable, porque están permitidos pocos productos, los propietarios tienen en análisis si continúan o cambian de propuesta de temporada.

EN AVENIDA EL ÉXODO AL 700 | LA OFERTA QUE CUMPLE CON TODA LA NORMATIVA.

En avenida El Éxodo 790 el panorama es similar, hubo poca venta en Navidad y la variedad es acotada a lo que admite la normativa aunque el público siga solicitando los cohetes sonoros. Y les consta que en las ferias ofrecen 2 Chaski Boom por $1.500 cuando están vedados en los negocios autorizados, que son objeto de exhaustivos controles.

Otro emprendimiento en Humahuaca 142, a pasos de la cancha del "lobo", maneja precios económicos y fuentes de luces amigables con las mascotas. Mañana estará atendiendo todo el día.

EN HUMAHUACA 142 | EMPRENDIMIENTO FAMILIAR PARA RECIBIR EL 2026 CON LUCES.

La Policía recordó que la venta ilegal se puede denunciar al 105, 100 (Bomberos), 4237762 (Central de Alarma) o al 911.

Advertencia de la comuna capitalina

Al transitar las celebraciones de Fin de Año, desde la Municipalidad de San Salvador de Jujuy se apeló a la responsabilidad de comerciantes y vecinos, recordando que el consumo de pirotecnia sonora está expresamente prohibido y que su utilización constituye una infracción a la normativa vigente.

En ese contexto es que se realizan controles permanentes para garantizar el cumplimiento de la ordenanza Nº 7.458/2020, a cargo de personal municipal de la Dirección General de Control Comercial, dependiente de la Secretaría de Gobierno. Y destacaron que ante cualquier consulta o denuncia vinculada a la venta de pirotecnia sonora, los vecinos pueden comunicarse a través del Whatsapp de Control Comercial, disponible mediante el código QR oficial o al número 388-5056424.

El Municipio capitalino promueve celebraciones más inclusivas, seguras y respetuosas, destacando que festejar sin estruendos es una forma concreta de construir una ciudad más empática y solidaria. Igual exhortación y controles se efectúan en distintas jurisdicciones comunales como San Pedro de Jujuy, El Carmen y Perico.