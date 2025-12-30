23°
Deporte municipal
Dirección de Narcotráfico
Municipalidad de San Salvador de Jujuy
Encuentro de Pesebres
deporte social
Ministerio de Gobierno
secretaria de deportes
Diputada provincial Daniela Vélez
Gobierno de Jujuy
Año nuevo 2026
Deporte municipal
Dirección de Narcotráfico
Municipalidad de San Salvador de Jujuy
Encuentro de Pesebres
deporte social
Ministerio de Gobierno
secretaria de deportes
Diputada provincial Daniela Vélez
Gobierno de Jujuy
Año nuevo 2026

Deportes

Bravo: "Se trabajó muy bien"

El intendente de San Pedro de Jujuy, Julio Bravo, recibió elogios por la gran labor que desarrolla en pos de deporte en su ciudad.

Martes, 30 de diciembre de 2025 00:00

El secretario Luis Calvetti lo invitó a dirigirse al público y Bravo comentó que "vinimos a acompañar a la gente de la Secretaría de Deportes de la Provincia que ha trabajado muy bien durante este año. Seguramente eso un balance de cierre de las actividades deportivas y también vislumbrar lo que va a ser la actividad deportiva planificada desde el Gobierno provincial para el año próximo, que va a ser tan importante seguir avanzando en la consolidación de este proyecto deportivo que por primera vez desde que Gerardo Morales llegó al gobierno en diciembre de 2015 el interior de la provincia ha podido gozar de los beneficios de una política de deportes que desde provincia ha llegado hacia cada una de las localidades del interior".

Agregó que "desde que asumió el gobernador Carlos Sadir ha seguido con esta política implementando, mejorando la infraestructura deportiva de los clubes, sosteniendo la Copa Jujuy que tan buenos resultados ha dado a lo largo de estos últimos años, así el balance es altamente positivo y vemos el futuro inmediato que va a ser el año que viene con muy buenos ojos distintas actividades que se desarrollan", finalizó.

 

