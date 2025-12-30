23°
Ministerio de Gobierno

Inauguración de calle y visita al Club Defensores Fraile Pintado

El ministro de Trabajo destacó el subsidio que impulsará al deporte.

Martes, 30 de diciembre de 2025 00:00
INAUGURACIÓN | EL MINISTRO DE TRABAJO ENCABEZÓ EL CORTE DE CINTA POR LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ROCA.

El ministro de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo, Normando Álvarez García, visitó la localidad de Fraile Pintado, donde recorrió obras en ejecución y mantuvo un encuentro con el presidente del Club Defensores Fraile Pintado, con el fin de interiorizarse sobre los avances en materia de infraestructura deportiva.

Álvarez García resaltó el apoyo económico que brinda el Gobierno, al que calificó de "crucial para que nuestras instituciones deportivas de toda la provincia puedan destinar más recursos al desarrollo de actividades deportivas y la formación de muchos chicos sobre todo en esta época de verano".

Luego, afirmó que el impulso al deporte en todos los municipios es "una política prioritaria del Gobierno Provincial que buscan mejorar las condiciones de las instalaciones deportivas", como también "promover la participación activa de la población en diversas disciplinas".

VISITA AL CLUB | EL MINISTRO ÁLVAREZ GARCÍA DIALOGA CON ANDRÉS CALLO

Por su parte, el presidente del Club Defensores Fraile Pintado, profesor Andrés Callo, agradeció al Gobierno de la Provincia por el subsidio al que indicó recibieron "con un claro objetivo, incentivar a los jóvenes a practicar deporte desde temprana edad", señaló.

Calle pavimentada

Luego el funcionario provincial acompañó al intendente José Mario Cardozo en la inauguración de la calle Julio A. Roca, arteria principal de la ciudad que llegó para mejorar la calidad de vida de los vecinos.

Asimismo, ponderó la labor del equipo de trabajadores del municipio, vitales para "el progreso de esta ciudad", expresó finalmente el funcionario. Participaron del recorrido, el director Provincial de Delegaciones Regionales, Marcelo Robles; la directora de Promoción del Empleo, Belén Oller; el director Provincial de Formación Laboral, Nicolás Ruiz y la directora del Observatorio Sociolaboral, Julieta Mansilla.

 

