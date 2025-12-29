Se destruyen 40 caños de escape libre secuestrados

Ayer en horas de la mañana en la ciudad de San Pedro de Jujuy, la Dirección de Tránsito procedió a la destrucción de caños de escape libres o modificados que fueron secuestrados en diferentes operativos de control realizados durante el 2025 en la "perla del Ramal".

Cabe destacar que la destrucción de los caños de escape es el último paso de un proceso que habitualmente se inicia con la denuncia de los vecinos a la línea gratuita 103 manifestando su malestar por los ruidos excesivos que emiten estos caños de escape cuando las motos circulan por diferentes sectores de San Pedro.

CAÑOS DE ESCAPE A DESTRUIR

Posteriormente, se realizaron operativos conjuntos entre municipio y policía, que permitieron lograr el secuestro de estos caños que son ilegales en San Pedro. Una vez notificado el infractor, puede llevar el caño original de la moto, colocarlo y evitar la multa. En esta oportunidad se destruyeron 40 caños de escape libre de motos de diferentes cilindradas.

En este sentido, Gabriel García, secretario de Gobierno, comentó que es el resultado de una política sostenida de control, de prevención y de ordenamiento del tránsito en la ciudad.

El funcionario destacó que este año se destruyeron menos caños de escape, en relación al 2024. Esto habla de una toma de conciencia por parte de un sector de la población que se inclina al respeto irrestricto de las normas de tránsito y convivencia pacífica en San Pedro de Jujuy.