Información general

Docentes de Adep reclaman el pago del bono

Los afiliados de Adep reclaman y exigen el pago del bono correspondiente a fin de año que se les había comunicado que se pagaría hoy la primera cuota. 

Sabado, 27 de diciembre de 2025 13:29

Docentes de la agrupación Hormiguero Docente, afiliados a Adep, se manifestaron esta mañana en la puerta del gremio para denunciar que aún no se depositó el bono anunciado para el sector docente, situación que genera malestar y preocupación entre los trabajadores de la educación.
Según expresaron, además de la falta de pago, algunos maestros registraron descuentos en sus haberes, lo que profundiza el conflicto en un contexto económico crítico.

 “Nos siguen manipulando en medio de una crisis y la docencia desesperada por migajas. ¿Hasta cuándo soportaremos estos manoseos a nuestro sueldo y a nuestra labor?”, expresó Cinthia Lamas, referente del espacio.
A la bronca por la situación salarial se sumó el enojo por el funcionamiento del gremio, ya que las puertas de Adep permanecieron cerradas durante toda la mañana.

 

