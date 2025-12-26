Inesperada visita en las horas previas a la Navidad

Durante toda la jornada del 24, Papá Noel y El Grinch recorrieron los diferentes poblados que abarca la jurisdicción municipal de San Antonio, llevando los buenos augurios del intendente Álvaro de Bedia y de los funcionarios que administran el municipio.

Desde la mañana hasta el mediodía saludaron a las familias de Los Avalos, El Ceibal y Los Alisos sobre la ruta nacional 9; entre las 13 y las 15 estuvieron por Los Alisos, el barrio Navea, la ruta 8 y el dique Los Alisos; y en la tarde hasta aproximadamente las 20 enLos Paños, La Toma y el pueblo de San Antonio.

A través de un mensaje, el Ejecutivo municipal expresó a los vecinos de San Antonio: "Una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo, deseo que el año que viene podamos hacer más cosas que este año para nuestro pueblo".

"Les pido el acompañamiento debido a que pasamos un año bastante duro y complicado económicamente por los problemas nacionales que nos tocó vivir. Espero que el próximo año mejore la situación y estemos mucho mejor", auguró.

El saludo fue retribuido por los vecinos durante el recorrido de los personajes navideños.