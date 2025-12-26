20°
26 de Diciembre,  Jujuy, Argentina
ABRA PAMPA

El intendente Ariel Machaca repartió pan dulce a vecinos

Un buen gesto que destacaron y agradecieron las familias.

Viernes, 26 de diciembre de 2025 00:00
SALUDO | ARIEL MACHACA JUNTO A UN VECINO ABRAPAMEÑO.

En las vísperas de la Navidad, el intendente de Abra Pampa Ariel Machaca, junto a funcionarios de su Gabinete recorrió los diferentes sectores barriales repartiendo panes dulces a los vecinos, y deseándoles sus mejores augurios en estas fiestas familiares de fin de año.

Los destinatarios que con sorpresa recibieron su visita, agradecieron el gesto y aprovecharon la oportunidad para expresarle el acompañamiento a su gestión y destacarle el apoyo que recibieron al mejorar el estado del barrio donde residen, lo que les posibilitó mejorar su calidad de vida que tanto esperaban.

En su mensaje institucional, el Ejecutivo municipal les solicitó a los vecinos seguir "avanzando juntos, con diálogo, respeto y esperanzas" porque a Abra Pampa "la construimos entre todos". Y les deseó "de todo corazón una feliz Navidad y un venturoso año 2026".

 

Temas de la nota

