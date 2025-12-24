"Nuestra alegría cristiana renace en esta Navidad..."

El obispo de la Prelatura de Humahuaca, Félix Paredes Cruz en vísperas de la Noche Buena envió a la comunidad humahuaqueña y de toda la jurisdicción pastoral que abarca parte de la Quebrada, la Puna y poblados de Salta, se mensaje por la Navidad.

En su reflexión señala que el Niño Dios en la Navidad viene a iluminar la vida de cada persona y de cada hogar en cada rincón de la tierra, especialmente la vida de quienes se encuentran en situaciones difíciles. Y remarca que "nos compromete a hacer realidad el amor, la fraternidad y la paz de Dios".

A horas de celebrarse la Navidad, el prelado compartió con los fieles quebradeños y puneños un mensaje de esperanza y fraternidad; mientras en el pueblo los grupos de niños adoradores honran al Niño Jesús, hay recitales de villancicos, se arman pesebres en espacios públicos y se vive el espíritu navideño en familia.

"Porque Dios vuelve a irrumpir en la cotidianidad de nuestra vida, de nuestra Historia, con su amor y su ternura; porque la promesa de enviarnos al Mesías, al Salvador, Jesús, se hace realidad; porque el Niño Dios viene a iluminar la vida de cada persona, hogar y en cada rincón de la tierra; especialmente a quienes están en situaciones difíciles".

"Porque no nos resignamos a seguir pensando que es posible construir un mundo más humano y fraterno; un mundo más solidario, con menos injusticias y menos sufrimientos. Porque esta Navidad, el Emmanuel, el Dios con Nosotros, se encarna en nuestra historia, nos compromete a hacer realidad el amor, la fraternidad y la paz de Dios".

"Les deseo a cada persona, a cada familia y a cada pastoral de la Prelatura, una Navidad llena de luz y de esperanza", concluye su mensaje dirigido ayer a la religiosidad norteña desde la sede pastoral en la Ciudad Histórica.

En un contexto actual marcado por desafíos y adversidades, el obispo remarcó la decisión de encontrar momentos de paz y reflexión en esta celebración, e invitó a la vez a las familias redescubrir el verdadero significado de la Navidad.