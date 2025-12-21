Medina refacciona sede municipal de Tumbaya

Una de las primeras acciones del jefe comunal de Tumbaya, Javier Medina, fue someter al edificio municipal a una refacción total por las diversas precariedades que presentada interna y externamente por el uso y el paso del tiempo.

Luego de tomar posesión formal en el cargo la semana pasada, se interiorizó por el estado contable, se presentó ante el personal municipal e hizo una revisión total de los bienes que posee la comuna para proyectar su nueva gestión de dos años.

La puesta en valor incluye la remodelación integral de una oficina administrativa y la restauración de la fachada que da a la plaza central del pueblo.

Medina en declaraciones periodísticas señaló que se llevan las acciones de gobierno a la cercanía de los vecinos, y que con su mejoramiento los pobladores podrán realizar en el los distintos trámites y de manera confortable.

Además, destacó la importancia de revitalizar el histórico edificio, proyecto que incluyó en el programa de obras que tiene previsto concretar en el curso del próximo año con recursos propios y ayuda del Gobierno provincial, como ya lo hizo en su primera gestión.

El edificio municipal no se interviene con trabajos de mantenimiento desde hace muchos años atrás, lo que provocó el mal estado de la estructura que será recuperada en esta primera etapa en ejecución donde interviene personal municipal.

"Las mejoras tienen como objetivo brindar un espacio más cómodo y funcional para la atención al público, preservando al mismo tiempo la identidad arquitectónica de nuestra institución", agregó.

Apuntó también que es una intervención estética "muy linda la que está avanzando, y elogiada por los empleados como los vecinos del pueblo cuando pasan por frente".