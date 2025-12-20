Incorporan 4 colectivos 0 km para el transporte urbano

Con la presentación de cuatro unidades 0 km por parte de la empresa Santa Ana, el intendente Raúl Jorge destacó las mejoras alcanzadas durante el año en las frecuencias y en la calidad del servicio del transporte urbano de pasajeros. En ese sentido, resaltó el esfuerzo realizado por las empresas prestatarias, especialmente Santa Ana y El Urbano.

Al respecto, Jorge manifestó que "los vecinos, a partir de un justo reclamo, están viendo consolidadas mejoras en el transporte urbano. En el caso de Santa Ana, hoy se presentaron cuatro colectivos que comenzarán a prestar servicio desde la próxima semana, lo cual resulta muy promisorio".

Asimismo, señaló que "estamos terminando el año y, si bien estas incorporaciones estaban previstas para el próximo período, en el marco de la licitación que se avecina, ya se están concretando avances importantes".

Por su parte, el secretario de Servicios Públicos, Guillermo Marenco, sostuvo que "seguimos avanzando en la modernización de la flota del transporte urbano de pasajeros de la ciudad, cumpliendo con los compromisos asumidos por los empresarios y con lo previamente establecido. Cerramos un buen año, con un semestre muy alentador en cuanto a la incorporación de unidades ceros kilómetros".

Finalmente, el presidente de Santa Ana, Jorge Castelli, destacó que "hemos superado las expectativas de este año con la incorporación de nuevas unidades. Estamos cerrando esta etapa y ya proyectando el 2026, con una inversión superior a la realizada en 2025. Durante este año, entre los servicios urbano e interurbano, hemos incorporado más de 30 unidades ceros kilómetros".

Desde el municipio capitalino ratificaron que para el año 2026 se prevé contar con flotas más modernas y actualizadas, en el marco del próximo proceso licitatorio del Servicio Público de Transporte Urbano Colectivo de Pasajeros de la ciudad de San Salvador de Jujuy, que ya convoca a la adquisición del pliego por un valor de doce millones de pesos. Y que tiene como fecha de recepción de ofertas hasta el 30 de enero, hasta las 10, en la Dirección de Compras y Suministros. La apertura de sobres será el 2 de febrero a las 10, en el Salón de los Intendentes de avenida El Éxodo 215.