Ponderan labor de Defensa Civil en la provincia

La Dirección General de Defensa Civil de Jujuy cumplió un nuevo aniversario de creación, coincidiendo con la celebración del Día Nacional de la Defensa Civil. El acto protocolar, realizado en la Central de Policía, fue encabezado por el secretario de Seguridad, Juan Manuel Pulleiro, y sirvió para destacar la vital y silenciosa labor del personal que integra este organismo.

Durante su discurso, Pulleiro resaltó el compromiso del personal del área. "Este es un día para honrar una vocación que por definición es un acto de compromiso hacia el bien común. Esta función es central y vital, es implementar acciones proactivas para reducir la vulnerabilidad. Es trabajo sacrificado y silencioso que pasa desapercibido y salva vidas".

Pulleiro sostuvo que la tarea de Defensa Civil no son acciones aisladas, sino un mandato legal y estratégico que constituye el pilar de la gestión del riesgo y la protección civil en la provincia y la nación.

El director General de Emergencias, Ariel Mamaní, destacó la coordinación entre múltiples organismos ante una emergencia. Entre ellos mencionó a la Policía, Bomberos, Same 107, Incendios Forestales, Bomberos Voluntarios, Vialidad, Recursos Hídricos, Agua Potable, Ejesa y las dependencias de Desarrollo Humano.

En la ocasión se entregaron reconocimientos al personal destacado.