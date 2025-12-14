Al menos doce muertos en tiroteo en playa de Sídney

Las autoridades de Australia confirmaron este domingo la muerte de doce personas, incluido uno de los atacantes, en la playa de Bondi, al este de Sídney, donde se produjo un tiroteo que obligó a acordonar la zona. El jefe de la Asociación Judía de Australia dijo que el ataque era "una tragedia, pero completamente previsible".

El presidente israelí, Isaac Herzog, condenó el ataque. "En estos mismos momentos, nuestros hermanos y hermanas en Sídney, Australia, han sido atacados por viles terroristas en un ataque extremadamente cruel contra los judíos", declaró Herzog en un discurso pronunciado en un evento en Jerusalén, donde instó a Australia a "luchar contra la enorme ola de antisemitismo que asola a la sociedad australiana".

El primer ministro, Anthony Albanese, calificó el incidente de "impactante y angustioso" y agregó que "los servicios de emergencia están en el terreno y trabajando para salvar vidas".

Ataque contra celebración judía

No había habido confirmación oficial inicial en Australia de que el ataque tuviera como objetivo a la comunidad judía, pero según informes iniciales, un evento judío de Janucá fue el objetivo del ataque en esta icónica playa del este de Sídney. El domingo se conmemora el primero de los ocho días de Janucá, una de las principales festividades judías. El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, dijo que los llamados a "globalizar la intifada" se han hecho realidad hoy.

Medios australianos informaron de decenas de disparos y múltiples víctimas. Las fuerzas policiales han declarado que dos personas están detenidas, pero no han dado más detalles sobre la naturaleza del ataque, los sospechosos ni las víctimas. Según la cadena australiana ABC, 12 personas resultaron heridas. Desde el estallido de la guerra de Gaza en octubre de 2023, se ha observado un aumento global del antisemitismo, incluyendo ataques contra judíos y sinagogas, y las críticas a Israel, en algunos casos, han derivado en odio hacia los judíos.