Jujeños y turistas esperan el inicio del 69º Enero Tilcareño

El 10 desde las 10 en la plaza "Coronel Manuel Alvarez Prado" se lanzará el Enero Tilcareño 2026 con el lema "Tilcara tu destino", con múltiples propuestas para que los vecinos y visitantes disfruten plenamente el tiempo de vacaciones.

Durante el acto inaugural se efectuará un homenaje a Remigia Farfán y la Secretaría de Turismo del municipio, abrirá la Temporada turística de verano, recibiendo a los primeros visitantes y obsequiándoles presentes cedidos por los prestadores de servicios turísticos.

En esa jornada se realizará el Homenaje a la copla Enero 2026; el XV Festival de pialada y fogón criollo, con la Agrupación Gaucha "Los Alisos" de Abra Mayo; y la Fiesta electrónica. Para el 11 se previó el encuentro de mujeres folcloristas Jallala Warmi; y el 12 el Taller de tulmas.

El 15 será el Encuentro de ceramistas; al día siguiente se realizará el Desfile de moda con ropa artesanal; el 17 desde las 21 será el Festival Enero Tilcareño con la presencia de Dalmiro Cuellar, Erick Claros, Fati Sosa y otros músicos como también ballets de danzas folclóricas.

Para el 19 está fijado el Taller de tulmas; visitas turísticas guiadas por diferentes circuitos; el 20 el Taller de teñido de lana natural; al día siguiente se hará el Concurso de hilanderas; para el 22 el Taller de armado de ermitas; el 23 se dictará un Taller de poesía y se previó también el Festival de rock.

Para el 24 se anunció el Festival Enero Tilcareño donde se presentarán el Changuito yuteño, Tomas Lipán, Tati Domínguez y otros músicos; en Juella se dictará el Taller de cerámica y se dictará el Taller de humita; para el 30 se previó una Feria gastronómica y el 31 será el cierre con el Pasacalle de comparsas tilcareñas.

Como se sabe el Enero Tilcareño es la festividad popular en la Quebrada que inicia las celebraciones populares y tradicionales en la región, y comienza a preparar a los jujeños y turistas para el carnaval. Precisamente el 22 se celebrará el Jueves de padrinos anticipando la convocante celebración carnestolenda en la región norteña.