12 de Diciembre,  Jujuy, Argentina
Cierre de semana inestable para la ciudad

Se espera una jornada con probables tormentas aisladas.

Viernes, 12 de diciembre de 2025 07:58

El cierre de la semana llega con inestabilidad, el Servicio Meteorológico Nacional anuncia para hoy una temperatura mínima de 17 °C, mientras que la máxima será de 26 °C.

También anuncia probables tormentas aisladas con mayor porcentaje para la noche, del 70%.

Por el momento no existen alertas emitidas para la provincia.

A partir de mañana se producirá un ascenso de las temperaturas, el fin de semana será calido con temperaturas máximas de 32 ° C para el sábado y 34 °C para el domingo, sin posibilidades de lluvias.

 

