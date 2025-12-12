Secuestran auto con pedido de captura en San Pedro

Efectivos policiales secuestraron un auto en la capital jujeña que tenía pedido de captura del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y comercial de la ciudad de San Pedro. El hecho sucedió cuando la propietaria llevó el rodado a la Planta Central de Verificación de la Policía, en donde consultaron en la base de datos.

El ilícito fue detectado días atrás por la mañana, cuando una mujer se dirigió al mencionado lugar para realizar la verificación de un auto marca Fiat Mobi, para la cual tenía un turno que había sacado con anticipación.

En ese contexto, alrededor de las 10 los agentes encargados de la inspección buscaron la numeración de chasis y motor en el Sistema Federal de Comunicación Policial (Sifcop) para conocer si existía alguna irregularidad.

De esta manera, se pudo saber que el rodado tenía un pedido de secuestro solicitado por el titular del Juzgado de Primera Instancia de la ciudad de San Pedro.

Ante esta situación, los agentes le contaron la novedad a la mujer que había arribado con el vehículo y se pusieron en comunicación con el ayudante fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Tras esto, el agente fiscal dispuso que se proceda al secuestro preventivo del auto y que se comuniquen los pormenores al Juzgado que lo solicita.

Por esa razón, los agentes llevaron adelante la medida que dispuso el ayudante fiscal y también se inició una investigación penal preparatoria en la Dirección General de Investigaciones de la Policía.