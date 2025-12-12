Fueron estafados por 25 millones de pesos

Dos personas domiciliadas en las ciudades de Libertador General San Martín y Palpalá sufrieron estafas por la suma total de 25 millones de pesos, en dos hechos que contaron con la participación de sujetos que fingieron ser representantes de empresas con sede en la provincia. En ambos casos, llamaron a los denunciantes y los engañaron con supuestos descuentos en las facturas de la prestataria del servicio eléctrico en Jujuy.

El primero de los hechos ocurrió en la mencionada localidad del departamento Ledesma, cuando días pasados un jubilado recibió una llamada a través de Whatsapp.

En la comunicación, un sujeto se presentó ante la víctima como supuesto representante de la compañía azucarera con sede en Libertador. Este hombre le dijo que tenían beneficios para jubilados del ingenio, que eran descuentos en las facturas del servicio eléctrico.

Como el damnificado se mostró interesado en el ofrecimiento, el sospechoso le aseguró que primero debía cumplir con una serie de pasos para poder ser acreedor.

De esta manera, durante el llamado el sujeto logró sacarle información personal a la víctima, la cual sería usada para perpetrar el ilícito luego de cortar la comunicación con la promesa de dar el alta para los aparentes beneficios.

Así fue cómo más tarde, el damnificado notó que desde su cuenta bancaria le habían solicitado préstamos por la suma total de 13 millones de pesos y que después fueron transferidos a distintas cuentas. Por esta razón, el jubilado se acercó a la Seccional 11° y denunció el hecho padecido.

Palpalá

Mientras que el otro hecho delictivo sucedió días atrás en la ciudad de Palpalá, cuando una mujer se encontraba utilizando la aplicación Tik Tok y de repente vio una publicidad que aparentaba ser de la empresa prestataria del servicio eléctrico en la provincia.

En el video observado por la denunciante, se promocionaba la posibilidad de acceder a descuentos en los montos de las facturas por el consumo eléctrico.

Esto, en el contexto inflacionario y del calor que elevan los saldos a pagar, se presentó como una oportunidad para ahorrarse dinero.

Por esa razón, la mujer ingresó en los comentarios de la publicación, en donde había un número de teléfono correspondiente a un Whatsapp para obtener más información al respecto.

De esta manera, la mujer recibió un llamado desde la aplicación de mensajería mencionada en el cual se contactó un supuesto representante de la compañía. El hombre, le aseguró que podía ser beneficiaria de los descuentos en la factura.

Para ello, la víctima debía pasarle sus datos personales, a lo cual accedió y minutos más tarde finalizó la comunicación con la promesa de poder obtener el beneficio.

Sin embargo, más tarde la damnificada notó que de su cuenta bancaria le solicitaron préstamos por el monto total de 12 millones de pesos, que luego fueron transferidos a diferentes billeteras virtuales.

Finalmente, al percatarse de la estafa que fue víctima, la vecina palpaleña se dirigió a la Seccional 23° para radicar la denuncia de lo ocurrido.